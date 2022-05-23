قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي، اليوم الإثنين، إنّ التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات اغتيال العقيد حسن صياد خدايي.

وأكد أنّ الاغتيال “ليس نجاحاً لأعداء الثورة الإسلامية بل هزيمة لهم”، مذكراً باستهداف القوات الإيرانية “مقراً للإرهاب في إقليم كردستان العراقي، كان يتسبب بزعزعة الأمن لدول المنطقة وإيران”. وأضاف: “العمليات الإيرانية في كردستان العراق لقّنت الإرهابيين درساً بأننا سنرد بقوة أكبر على كل تحرك عدائي ضدنا”.

وأكد شكارجي ​أنّ أمريكا​ و​”إسرائيل”​ تقفان وراء العمليات الإرهابية في العالم، قائلاً: “بالنسبة إلينا مركز الإرهاب ووضع برامج الأعمال الإرهابية وسياساتها في العالم هو أميركا والكيان الصهيوني”.

كذلك، أكد أنّ أبعاد اغتيال الشهيد صياد خدايي “ما زالت قيد التحقيق، والجهات الأمنية تتابع هذا الملف”، على أن تُعلن نتائج التحقيق “لاحقاً”. وأشار إلى أنّ عملية الاغتيال “تعكس المزاعم الکاذبة للأميركيين وحلفائهم حول حقوق الإنسان”، قائلاً: “نحن ضحية الاغتيالات”.

“استشهاد خدايي يزيد من عزم حرس الثورة”

بدوره، أعلن المتحدث باسم حرس الثورة في إيران رمضان شريف أنّ “حثالة وبلطجية وأوباش الجماعات الإرهابية المرهونة للاستكبار العالمي والصهيونية، سينالون جزاء أعمالهم الإرهابية”.

وقال شريف إنّ استشهاد صياد خدايي “يزيد من عزم حرس الثورة على الدفاع عن أمن البلاد واستقلالها ومصالحها في مواجهة أعداء الشعب الإيراني”، مضيفاً أنّ الشهيد “قضى حياته في النضال من أجل حماية استقلال إيران وأمنها، وفي النهاية استهدفه حقدُ أجهزة استخبارات الهيمنة والصهيونية العالمية”.

وتابع: “ارتكاب الجرائم ضد الشعب الإيراني، ولا سيما المجاهدين الشجعان، لن يحقق أياً من أهدافه بل سيزيد من عزيمتنا على مواجهة أعداء إيران”.

وأعلن ​الحرس الثوري الإيراني​، أمس الأحد، اغتيال العقيد في الحرس الثوري حسن صياد خدايى “في عملية إرهابية جنوبي ​طهران​”، مؤكداً أنّ “اغتيال صياد خدايى عملية إرهابية تقف خلفها جهات تابعة للاستكبار العالمي”.

من جهته، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، صباح اليوم الإثنين، إنّ “يد الاستكبار العالمي تقف خلف اغتيال الشهيد حسن صياد خدايي”، مؤكداً أنّ الرد على اغتياله حتمي. كما أدانت وزارة الخارجية الإيرانية جريمة الاغتيال، واصفةً إياها بـ”الجريمة ضد الإنسانية”.

كيان العدو الإسرائيلي يتأهب

أعلن كيان العدو الإسرائيلي، حالة التأهب في سفاراته، وممثلياته حول العالم، تحسبا لمحاولة إيران، الثأر لمقتل العقيد “صياد خدائي”، في طهران الأحد.

وقالت هيئة بث كيان العدو الإسرائيلية، الإثنين، إن “كيان العدو تأخذ بالحسبان إمكانية حدوث رد ايراني، على اغتيال العقيد صياد خدائي، في طهران عصر أمس، المنسوب إليها”، وأضافت “تستمر حالة التأهب في ممثليات إسرائيل، في أنحاء العالم”

ولم يُعلن كيان العدو رسميا، مسؤوليتها عن اغتيال خدائي، العقيد في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ولكنّ هيئة بث الكيان قالت إن خدائي كان مسؤولا عن “محاولات اعتداء كثيرة استهدفت مواطنين اسرائيليين”، في بعض دول العالم.