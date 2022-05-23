أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، اليوم الإثنين، أنّ “تايوان تعد جزءاً لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية”، مشيراً إلى أنّ بلاده ستتخذ “تدابير حازمة لحماية سيادتها ومصالحها الأمنية”.

وبشأن تصريحات الرئيس الأميركي، جو بايدن، استعداد بلاده للمشاركة العسكرية في حماية تايوان، قال المتحدث: “ندعو الجانب الأمريكي إلى الالتزام الصادق بمبدأ الصين الواحدة، والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، والالتزام بتعهداته بعدم دعم استقلال تايوان”.

ودعا الولايات المتحدة إلى “توخي الحذر في أقوالها وأفعالها بشأن قضية تايوان، وعدم إرسال أي إشارات مضللة للقوى الانفصالية في تايوان”.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إنّ الولايات المتحدة “تعمل على تشكيل تكتلات صغيرة باسم الحرية والانفتاح” في آسيا، مشيراً إلى أنّ هدفها هو “احتواء الصين”. وتابع: “الأمر الخطر هو أنّ الولايات المتحدة تلعب بـورقة تايوان وورقة بحر الصين الجنوبي لإحداث فوضى في المنطقة”.

تأتي تحذيرات الصين بعد أن أعلن بايدن استعداد بلاده “للدفاع عن تايوان عسكرياً بوجه أي هجوم صيني”، وتأكيد مواصلة بلاده “الالتزام بدعم السلام والأمن في مضيق تايوان”.