أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى ان قوى العدوان ومرتزقتهم يماطلون في تنفيذ اتفاق الاسرى برعاية الامم المتحدة.

وقال المرتضى في تدوينه له.. مرور اكثر من شهرين منذ التوافق على اتفاق تبادل الاسرى برعاية الامم المتحدة ولم نصل الى 20% من تبادل الكشوفات نتيجة مماطلة مرتزقة العدوان ورفضهم لكل الحلول والمقترحات المقدمة.

وأضاف، وعلى الامم المتحدة اتخاذ اجراءات حازمة تجاه ذالك بدلاً من التماهي معهم اذا كانوا جادين في تنفيذ الاتفاق.