كشف نائب وزير الخارجية في حكومة الانقاذ عن اخر مستجدات اللقاءات الجارية بين الاطراف المعنية لفتح الطرق في محافظة تعز وحجم العراقيل التي تعترض سير النقاشات بشأن هذا الموضوع.

وقال حسين العزي ان اللجنة ‏العسكرية لوفد صنعاء بقيادة اللواء يحيى الرزامي قدمت مبادرة بفتح طريقين مهمين في تعز الى جانب مناقشة فتح طرق اخرى في محافظات أخرى حسب اتفاق الهدنة نصا وروحا.

واضاف بان النقاش رغم انه يجرى في أجواء ودية يسودها الحرص على التخفيف من معاناة المواطنين إلا أن ممثلي الطرف الاخر من ناحية عملية مازالوا مترددين ولم‏ يردوا حتى الان على هذه المبادرة لا سلبا ولا ايجابا.

وكشف عن ان هذا التردد يعود في الحقيقة لطبيعة التعقيدات وتباينات الفصائل المتعددة في تركيبة الطرف الاخر خاصة وأن ممثليه كما يبدو غير مخولين بما يكفي للبت في ماطرح.

وعبر العزي عن امله في أن يتلقوا من مركز قرارهم المتمثل في(دول العدوان) ردا سريعا وايجابيا للبدء بالتعاون في التنفيذ.