أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة العسكرية الوطنية التقت المبعوث الأممي وفريقه في العاصمة العمانية مسقط.

وأوضح عبد السلام في تغريدة على حسابه بتويتر: أن اللجنة العسكرية تناقش مع المبعوث الأممي الوضع العسكري والخروقات، وموضوع فتح طرق في تعز وبقية المحافظات اليمنية.

اللجنة العسكرية الوطنية خلال لقاء مع المبعوث الاممي وفريقه في مسقط تم النقاش خلال اللقاء الوضع العسكري والخروقات ، ومسار النقاش مع الامم المتحدة في موضوع فتح طرق في تعز وبقية المحافظات اليمنية . pic.twitter.com/gpLRSjrpr2 — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) May 31, 2022

يشار إلى أن رئيس لجنة صنعاء اللواء الركن يحيى عبدالله الرزامي أكد خلال المناقشات التي جرت بالعاصمة الأردنية عمّان أن وفد الطرف الآخر لا يريد أي نقاش لفتح الطرقات إلا في مناطق محصورة في مخالفة صريحة لبنود الهدنة التي تنص على تشكيل لجان لفتح طرق في تعز وغيرها من المحافظات.