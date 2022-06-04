ترأس رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، اليوم السبت، الاجتماع الأول للجنة العليا لإدارة الرؤية الوطنية.

وأكد الرئيس المشاط على أهمية التعديلات التي أضيفت للآلية التنفيذية للرؤية الوطنية والدور الذي تضطلع به اللجنة العليا لإدارة الرؤية.

ووجه الرئيس المشاط بضرورة أن تكون الخطط انسيابية وأن تشهد القطاعات حراكاً وحيوية، وكذا عقد الورش اللازمة لتتمكن من تنفيذ المهام المناطة بها.

كما أقر الرئيس المشاط الخطة العامة للدولة للعام الهجري 1444 وموازنتها.

وأوضح إنهم أمام مرحلة جديدة وآلية عمل حديثة تتطلب مضاعفة الجهود وخلق بيئة عمل سلسة وانسيابية من خلال وحدة الرؤى والأفكار.

وقال: نحن نعمل ونؤسس لعمل دولة سواءً أنا أو غيري، كنا موجودين أو غير موجودين، وهذه القاعدة يجب أن ينطلق منها كل مسؤول.

وتطرق إلى أهمية دور القطاعات للم الشتات وتوحيد الأولويات وجهود التنفيذ والمتابعة والتقييم المستمر بالتكامل مع المكتب التنفيذي.

بدوره أكد رئيس الوزراء على الدور الهام الذي تضطلع به الحكومة ومضيها لتحقيق السياسات والموجهات المرسومة من القيادة.

هذ وأكد الاجتماع على أهمية تحقيق النجاح المطلوب في تنفيذ خطط وأهداف الرؤية الوطنية لأنها مشروع استراتيجي أطلقه الرئيس الشهيد صالح الصماد.