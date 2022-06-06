كشف مدير مطار صنعاء عدد الرحلات المتفق عليها بموجب تجديد الهدنة وعن تلاعب خطير يحرم المواطنين من الاستفادة منها.

وأكد خالد الشايف ان عدد الرحلات المفروض تنفيذها من مطار صنعاء الدولي الى مطاري الملكة علياء الدولي ومطار القاهرة الدولي اصبح خمسة وعشرين رحلة وذلك بعد تمديد الهدنة شهرين إضافيين.

وأضاف بان تسع من تلك الرحلات هي ضمن المتفق عليه بالهدنة السابقة مشيرا الى انها لم تنفذ من الهدنة السابقة بينما ستة عشر رحلة متفق عليها بموجب تمديد الهدنة لشهرين إضافيين.

وأوضح الشايف ‏انه لم ينفذ من الرحلات المتفق عليها في الشهرين الماضيين من الهدنة سوى سبع رحلات فقط ست رحلات الى الاردن ورحلة واحدة الى القاهرة وباقي تسع رحلات لابد من تنفيذها باثر رجعي مطالبا بتسييرها وتنفيذها وفي اقرب وقت.

وحول مشكلة تحديد مواعيد الرحلات ‏التي تؤدي الى حرمان الكثير من الحجز اكد الشايف بانه لابد من الاعلان عن مواعيد رحلات طيران اليمنية من والى مطار صنعاء الدولي وجدولتها وانتظامها حتى يتمكن المواطنين من الحجز للذهاب والعودة والاستفادة منها بالشكل الأمثل.

وأشار الشايف الى ان ‏عدم الاعلان عن مواعيد رحلات طيران اليمنية من والى مطار صنعاء الدولي يحرم الكثير من المواطنين من السفر كما حصل في رحلة صنعاء القاهرة. ولفت الى ان التاخير في تنفيذ رحلات طيران اليمنية من والى مطار صنعاء الدولي يزيد من معاناة الحالات المرضية في الداخل ويكبد المغتربين الذين توافدوا الى مصر والاردن لانتظار تنفيذ الرحلات خسائر كبيرة.