عاجل الآن.. البنك المركز اليمني لصنعاء يصدر تعميم بشأن التعامل مع احدى العملات الأساسية ويحذر المخالفين من عقوبات

عاجل الآن.. البنك المركز اليمني لصنعاء يصدر تعميم بشأن التعامل مع احدى العملات الأساسية ويحذر المخالفين من عقوبات

أصدر البنك المركز اليمني في صنعاء، اعلان حول ما يتم تداوله بشأن العملة من فئة 200 ريال.

ونفى البنك المركزي اليمني مايتم تداوله بشأن فئة 200 ريال وقال لا يعدو كونه شائعة لا صحة لها.

وقال وكيل البنك المركزي للعمليات المصرفية المحلية علي الشماحي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: ”ستتعرض أي جهة منجرة مع الشائعة عن فئة 200 ريال للمساءلة”.

وطمئن الوكيل الشماحي، المواطنين بأن العمل بفئة 200 ريال سارٍ في كل التداولات.

