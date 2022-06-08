قتل 17 شخصا على الأقل وأصيب 50 آخرون، اليوم الأربعاء، إثر حادث خروج قطار عن مساره في إيران.

ووفق وكالة “إرنا” أعلن مدير عام ادارة الأزمات بمحافظة خراسان الإيراني بأن حادث خروج قطار عن مساره في طبس أسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة 50 آخرین.

وقال: يتم إرسال معدات وطواقم طبية إلى موقع الحادث القريب من محافظة يزد وسط إيران، موضحا أنه تم إرسال 12 سيارة إسعاف، ومروحية وقطار إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى.

من جهته قال رئيس هيئة الإنقاذ والإغاثة التابعة للهلال الأحمر الايراني مهدي ولي بور أن حادث قطار ركاب “طبس – یزد” وقع في الساعة 5 و 35 دقيقة صباحا بتوقيت طهران في محطة مزينو الواقعة على بعد 85 كيلومتر من مدينة طبس، مبينا أن القطار كان يحمل على متنه 348 راكباً.

بدورها أعلنت العلاقات العامة للسكك الحديدية في بيان ان حادث خروج القطار عن سكته وقع بسبب اصطدام القطار بحفارة آلية.

وتقع مدينة طبس على بعد 370 كم شمال شرق مدينة يزد وسط البلاد.