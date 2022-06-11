ورد الآن.. صنعاء تخرج عن صمتها وتصدر تحذير ناري لاستهداف هذه شركات وسفن هذه الدول

ورد الآن.. صنعاء تخرج عن صمتها وتصدر تحذير ناري لاستهداف هذه شركات وسفن هذه الدول

ورد الآن.. صنعاء تخرج عن صمتها وتصدر تحذير ناري لاستهداف هذه شركات وسفن هذه الدول

قال مستشار المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد طاهر أنعم، في تغريدة على “تويتر”: “‏لن تطول الأيام حتى ينفد صبر القيادة اليمنية من استغلال الهدنة الأممية، للاستمرار في السرقة السعودية والإماراتية للنفط والغاز اليمن”.

وأضاف المستشار اليمني أنّ “سرقة النفط والغاز تتم عن طريق سفن في سواحل شبوة، وشركات في حدود حضرموت والجوف مع السعودية”، مشيراً إلى أنه “سيتم استهداف شركاتهم وسفنهم ومواقعهم النفطية والغازية”.

وبالتزامن، قال رئيس حكومة صنعاء عبد العزيز بن حبتور، اليوم السبت، إنّ السعودية والإمارات “تستغلان جزر اليمن وسواحله لمصالح الصهاينة والأمريكيين والبريطانيين”، قائلاً إنّ “دولتي الاحتلال السعودي والإماراتي تعملان بكل وسيلة من أجل إطالة أمد وجودهما في نهب ثروات اليمن ومقدراته”.

من جهة أخرى، وصف أنعم أنّ خطوة قيادة المقاومة اللبنانية يوم أمس بالتهديد الواضح باستهداف سفينة استخراج الغاز اليونانية في المناطق المتنازع عليها بين لبنان والكيان المحتل، تُعدّ “جريئة”.

وأضاف: “لا يمكن قبول سرقة ثروات شعب عربي محتاج لها من قبل الأعداء، وأهم واجبات الحركات الوطنية هو مقاومة هذا الأمر”.

وكان حذّر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قبل يومين من أنّ “على الشركات المالكة لسفينة التنقيب في كاريش أن تسحبها سريعاً، وعليها تحمل مسؤولية ما سيلحق بها من أضرار مادية وبشرية”.