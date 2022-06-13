شهدت مدينة عدن ارتفاع شديد بدرجة الحرارة تسبب بحدوث حالات اغماء بالمنازل اسعف على اثر ذلك عدد من المواطنين الى المستشفيات.

وبحسب مواطنون فإن مدينة عدن شهدت اليوم ارتفاع شديد بدرجة الحرارة رافقه انقطاع كارثي للتيار الكهربائي بعد أن وصلت ساعات الانقطاع من ٤ الى ٦ ساعات مقابل ساعتين تشغيل.

وقال المواطنون إن الارتفاع الشديد لدرجة الحرارة في ظل انقطاع خدمة الكهرباء تسبب بحدوث حالات اغماء بين المواطنين وكبار السن نقل عدد منهم الى المستشفيات وسط صمت مطبق من قبل حكومة الفنادق وتغاضي غير معتبر من قبل التحالف.

وناشد سكان مدينة عدن التحالف العربي ممثل بالمملكة العربية السعودية بتوفير الكهرباء لانقاذ حياة الاهالي وكبار السن من الموت.