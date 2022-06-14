كشف نائب وزير الخارجية حسين العزي، اليوم الثلاثاء، سبب عزل وزير الكهرباء في حكومة الإنقاذ.

وقال حسين العزي في تغريدة له بتويتر: لم يكن سيئاً ولكنه أساء التصرف، في اشارة الى اعتداء وزير الكهرباء على مواطن في الحديدة.

وتابع العزي: ولدينا والحم دلله قيادة تقدس الشعب وتتخذ من إنصاف المواطن طريقا الى الله، ولذلك تجد قيادتنا دائما وأبدا لاتتردد في اتخاذ اللازم بحق أي مسؤول يسيء التصرف مع أي مواطن يمني.

واختتم العزي تغريدته بقوله: نعم نحن للشعب ( خُدّام لا حكام ) وهذا شرف كبير.

وكانت صنعاء، أصدرت اليوم قراراً جمهورياً بإقالة وزير الكهرباء في حكومة الإنقاذ أحمد العلي، على خلفية اعتدائه على مواطن تهامي قبل أيام، وقرار أخر بتعيين الدكتور محمد أحمد حمود البخيتي وزيراً للكهرباء.