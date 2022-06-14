استبق الاحتلالُ السعودي سقوط مدينة عدن المحتلة بأيدي ميليشيا الانتقالي وذلك بإرسال تعزيزات عسكرية ضخمة من القوات والأسلحة والعتاد.

وقال شهود عيان في منفذ الوديعة الحدودي بين اليمن والسعودية، الاثنين إن قوات سعودية “ضخمة” ترافقها آليات مختلفة وكاسحات ألغام وراجمات صواريخ دخلت في وقت مبكر، أمس، إلى المنفذ في طريقها لمدينة عدن المحتلة.

ويأتي وصول التعزيزات السعودية إلى عدن تزامناً مع ارتفاع حدة التوتر والتصعيد المتبادل بين أدوات ومرتزقة العدوان، وسط تحذيرات سعودية من انهيار ما يسمى المجلس الرئاسي الذي ينفذ قرارات وأجندات الرياض في اليمن، على غرار مسؤولي المرتزقة القدامى الذين تم إقصاؤهم بعد سنوات من الخدمة.

وتوقعت مصادر في عدن، أن تنتشر القوات السعودية الجديدة الواصلة، في مناطق متفرقة من المدينة، تحسباً لتصعيد محتمل من قبل مليشيا الاحتلال الاماراتي المسماة “الانتقالي”.