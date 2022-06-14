في إطار مشروع الشهيد الصماد “يد تحمي ويد تبني” وحرصا من قيادة المحافظة في الاهتمام بالمواطنين واستمرارا في السير قدما نحو تحريك عجلة التنمية وبناء على الخطة التنموية للعام 2022.

أقرت لجنة المناقصات بمحافظة ‎الحديدة في اجتماعها اليوم برئاسة الأخ المحافظ محمد عياش قحيم عددا من المشاريع التنموية والخدمية الجديدة ومن ضمن هذه المشاريع مشروع (إعادة تأهيل وترميم ساحل الكورنيش الغربي السياحي بمدينة الحديدة-المرحلة الأولى ) بتمويل محلي 100% من موارد المحافظة.

ويعتبر ساحل الكورنيش الغربي من أهم المتنفسات العامة السياحية لسكان مدينة الحديدة وزائريها وسيكون الكورنيش في المستقبل القريب مكسي بحلة جديدة ورائعة كما في الصورة.