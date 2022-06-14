عاودت العملة المحلية، الثلاثاء، انهيارها في عدن مع قرار البنك المركزي رفع أسعار الصرف في خطوة قد تحمل من حيث التوقيت ابعاد سياسية تتعلق بالصراع بين فرقاء السلطة في المدينة.

وأفادت مصادر مصرفية بان أسعار صرف الدولار تجاوزت خلال الساعات الماضية حاجز الـ1200 ريال في حين تجاوز الريال السعودي الـ300 ريال.

وجاء الارتفاع هذا بعد ساعات على اعلان البنك المركزي في عدن نتائج المزاد الأخير الخاص ببيع العملة الأجنبية، حيث أوضح في بيان بان قيمة المزاد وصلت إلى اكثر من 1120 ريال وهو الارتفاع الأول منذ اعتماد البنك نظام المزادات لتغطية السوق المحلية من العملة الأجنبية قبل اشهر، وظلت أسعار البنك تحت حاجز الـ 990 ريالا للدولار .

ولم يوضح البنك أسباب رفع أسعار العملة الأجنبية لكن توقيته يشير إلى أنها نتيجة الخلافات بين البنك وسلطة الامر الواقع في المدينة والتي تتبع الانتقالي.

وكان البنك حمل الانتقالي في بيان له مسؤولية تدهور الوضع المعيشي والعملة وذلك ردا على سلسلة اتهامات لقيادة البنك بإدارة مؤامرة لإعادة البنك إلى صنعاء قبل أن تتضح بانها ناتجه عن خلافات بسبب رفض المركزي منح الانتقالي ترخيص انشاء بنك جديد لاستيعاب عائدات عدن.