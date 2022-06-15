هذه القطعة الاثرية اليمنية معروضة للبيع في الخارج وهي ضمن قطع اخرى تم تهريبها وتعرض في مزادات عالمية، وقال الكاتب والشاعر اليمني علي المُقري الذي نشر صورة لها في صفحته على الفيسبوك.

ان هذه المرأة السبأية الجميلة، من القرن الثالث قبل الميلاد، معروضة للبيع في مزاد بألمانيا يوم 12 يوليو القادم؛ عبر دار Gorny & Mosch Giessener متسائلا هل هناك من يهمه الاحتفاظ بتاريخ اليمن الجميل؟

التمثال مصنوع من المرمر يعود للفترة السبئية مابين القرن الثاني والثالث قبل الميلاد لامراة واقفة ترتدي رداء طويل وتضع يديها تحت صدرها تم الحصول عليها في عام 2010م في جاليري دبليو. شميت، ميونخ؛ هيرش ناشف السابق. مزاد 268، 21 /22. سبتمبر 2010، لوت 695؛ من مجموعة فرنسية خاصة.

واضاف المقري: هذه ليست المرة الأولى التي تعرض فيها آثار يمنية في المزادات، وقد أشرت في المنشور إلى اسم الدار المعنية، وهذه معلومات عن القطعة الأثرية كما نشرت باللغة الألمانية