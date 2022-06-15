وضعت السعودية، الأربعاء، شرط جديد لصرف المرتبات من شانه اثارة غضب الفصائل الموالية لها في اليمن.

وابدى السفير السعودي لدى اليمن، محمد ال جابر، موافقة بلاده على شروط “صنعاء” بصرف مرتبات الموظفين لكنه اشترط استثناء العسكريين في صفعة قوية لمقاتلي الفصائل الموالية للتحالف بما فيها السعودية.

واشار السفير خلال لقاء جمعه بالسفير الأمريكي في اليمن لأول مرة منذ صعود إدارة بايدن إلى أن اللقاء تركز حول تمديد الهدنة في اليمن.

وياتي الشرط السعودي في وقت كشف المبعوث الدولي إلى اليمن، هانس جرودنبرغ، ترتيبات لجولة من المفاوضات بشان الملفين الاقتصادي والأمني بما فيها صرف المرتبات.