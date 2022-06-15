كشفت مواقع أمن سيبراني ستة تطبيقات ضارة على أجهزة المستخدمين تصل لسرقة بياناتهم وأموالهم.

التطبيقات تبدو مثل تطبيقات لوحة المفاتيح أو الترجمة أو تطبيقات الكاميرا وغيرها، وقامت جوجل بحذف بعض هذه التطبيقات الضارة.

وتتمثل هذه التطبيقات في:

– Document Manager

– Coin track Loan – Online loan

– Cool Caller Screen

– PSD Auth Protector

– RGB Emoji Keyboard

– Camera Translator Pro

ويقوم المحتالون الإلكترونيون بتنفيذ الحيلة عن طريق تنزيل تطبيقات حقيقية قبل إضافة تعليمات برمجية ضارة إليها ، ثم يقومون بتحميل التطبيق إلى المتجر باسم مختلف، ما يسمح لهم بتجنب أنظمة أمان “غوغل”.

وبمجرد الوصول إلى هاتفك، ستطلب التطبيقات الوصول إلى الرسائل النصية والإشعارات، ويسمح ذلك للمحتالين وراء البرنامج بجمع أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور وحتى تفاصيل بطاقات الائتمان.