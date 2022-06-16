اقتحمت مجموعة مسلحة على اقتحام مستشفى في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة مرتزقة العدوان واطلاق الرصاص العشوائ موقعةً قتلى وجرحى في صفوف العاملين.

وأفادت مصادر اعلامية بأن مسلحين من حزب الاصلاح يقودهم جلال عساج ومبارك الوافي اقتحموا مستشفى الرياض في منطقة بير باشا وسط المدينة، وأطلقوا النار عشوائياً على كادره، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد حراسته وإصابة 4 آخرين.

وذكر المصدر أن الهجوم ألحق أضرارا في المعدات والأجهزة الطبية وتجهيزات المستشفى، علاوة على تسببه في حالة من الرعب والخوف لدى كادره خاصة الممرضات والطبيبات.

وسبق أن أدانت منظمة “أطباء بلا حدود” اقتحامات المجاميع التابعة لـ “الإصلاح” مستشفيات مدينة تعز، وتنفيذها عمليات تصفية داخل أروقتها.

ويأتي الهجوم في وقت يواصل التجار وملاك المحال التجارية في مدينة تعز اضرابهم تنديداً باستمرار فرض المجموعات المسلحة التابعة لـ “الإصلاح” اتاوات غير قانونية بالقوة، بحماية من قيادات محور تعز العسكري الموالي للحزب.