كرّمت شرطة المرور اليوم عدداً من الضباط والصف والأفراد بأمانة العاصمة المتميزين ممن حققوا أعلى نسبة في التقييم لمستوى الأداء في حملة ضبط السيارات غير المرسمة وغير المرقمة في مرحلتها الخامسة.

وفي التكريم أوضح مدير عام المرور العميد الدكتور بكيل محمد البراشي، أن التكريم يأتي بعد مرحلة تقييم مستوى الأداء بحملة ضبط السيارات غير المرسمة في مرحلتها الخامسة.

ولفت إلى أن ضباط وأفراد النقطة الذين تم تكريمهم اليوم حققوا أعلى نسبة في عدد السيارات المضبوطة خلال يونيو الحالي، إلى جانب خلو النقطة من أي سلبيات أو تجاوزات، وتعاملهم الراقي مع المواطنين ما عكس صورة رجل المرور الأنموذجية.

واعتبر التكريم، خطوة إيجابية لتحفيز القدرات ورفع المعنويات وتعزيز التنافس والمبادرات الفاعلة، للنهوض بالعمل المروري والمساهمة في تطويره، وبما يترجم اهتمام قيادة وزارة الداخلية بتطبيق مبدأ الثواب وتشجيع منتسبي المرور على تحسين جودة الخدمات المرورية.

وخلال التكريم بحضور نواب مدير عام المرور العميد محمد المسيبي، والعقيد عبدالله العقر، ثمن مدير مرور أمانة العاصمة العقيد أحمد القحوم، دعم قيادة شرطة المرور ومساندتهم لإدارة مرور الأمانة، وتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين وتسهيل معاملاتهم. واعتبر التكريم حافزاً على بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالعمل المروري.