كشف موقع “مجتهد نيوز” عن جرائم شرف (اغتصاب) يرتكبها أفراد اللواء بسام المحضار بحق فتيات من مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن.

واوضح عن مصادره الخاصة بأن أفراد اللواء بسام المحضار المرابطين في مناطق ( الطفيلي ـ قبنه ـ السويهره) بمديرية حيس المحاذيه لمديرية مقبنة قاموا باغتصاب 6 فتيات منهن 2 شقيقات من قرية الجوير شرق قبنه و 4 فتيات من محلة الذنبه السويهره مضيفاً بان البنات الآن حاملات.

وأضافت: بعد معرفة أهالي البنات اجتمع المواطنون يوم الثلاثاء وقاموا باقتحام مدرسة السويهره التي حولها لواء المحضار إلى ثكنة عسكرية واشتبكو مع أفراد و لواء بسام المحضار التابع للمنافق طارق عفاش.

وبعد ذلك قامت قوات الخائن طارق عفاش المدعومة من قول الاحتلال الاماراتي والسعودي بتنفيذ حملات مداهمات للبيوت واعتقال المواطنين ومن ضمنهم اهالي الفتيات.

واشارت المصادر ذاتها إلى أن هناك جرائم اغتصابات للفتيات في تلك المناطق بالعشرات حيث يتم التقطع للبنات بين الشجر في السائلة والخلاء التي يخرجن بها للبحث عن الحطب أو الماء أو للرعي.

والجدير بالذكر ان جرائم القتل والاغتصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة ادوات العدوان لا تصل إلى وسائل الإعلام نتيجة التكتم على مثل هذه الجرائم وتهديد أهالي الفتيات بالسجن والقتل في حال الكشف عنها.