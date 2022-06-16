تنطلق الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس، حملة تغريدات على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” بمناسبة الذكرى الـ 102 عام على مجزرة تنومة المنسية التي قتل فيها أكثر من ثلاثة آلاف حاج يمني على يد عصابات نظام آل سعود.

مجزرة تنومة، مذبحة الحجاج اليمنيين في تنومة ووادي سدوان بعسير عام 1923، حيث شهد العام 1342 هجرية الموافق 1923 ميلادية، مجزرة مروعة لأكثر من ثلاثة آلاف حاج يمن على أيدي جيش آل سعود، عُرفت فيما بعد بـ «مجزرة تنومه» وتنومه بلدة في عسيرتنومة ووادي سدوان بعسير.

ودعا المنظمون للحملة جميع اليمنيين إلى المشاركة الواسعة في حملة التغريدات لإبراز هذه الجريمة أمام العالم كشاهد على بشاعة نظام آل سعود الدموي وحقده الدفين منذ نشأته تجاه اليمن واليمنيين، على هاشتاق #الذكرى_102_لمجزرة_تنومة، عبر رابط بنك التغريدات:

بنك تغريدات ينطلق 9:00م:bit.ly/tanomah43