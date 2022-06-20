قطع محتجون غاضبون اليوم الأثنين، كافة الشوارع المؤدية إلى قصر معاشيق، مقر اقامة حكومة مرتزقة التحالف في مدينة عدن.

وأكدت مصادر محلية بالمدينة، أن المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع احتجاجا على رفع أسعار الوقود وتدهور الخدمات الأساسية منها الكهرباء والصحة.

وأوضحت أن المحتجين الغاضبين قطعوا الطرق المؤدية إلى قصر معاشق في منطقة كريتر، وسط دعوات باستئناف الاحتجاجات خلال الساعات الماضية في كافة المحافظات الجنوبية.

هذا وتشهد عدن وبقية المدن الجنوبية المحتلة، حالة من الغليان والاحتقان الشعبي وعصيان مدني على خلفيه تردي الاوضاع المعيشية والانفلات الامني وارتفاع المشتقات النفطية وارتفعت سقف مطالب المحتجين الي رحيل قوات الاحتلال واسقاط مجلس العار المشكل من السعودية.

وتشير المؤشرات الى انتفاضة شعبية قادمة لامحالة ضد سلطة العمالة والخيانة والارتزاق التي أنهكت المواطنين هناك بفسادها وفشلها وعمالتها وإجرامها ونهب الثروات الهائلة هناك فيما المواطن يتجرع المر والجوع والفاقة.