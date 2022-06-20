بدأت الشعبة الجزائية المتخصصة برئاسة رئيس الشعبة القاضي عبد الله النجار وعضوية القاضي صادق عباس وجيه الدين والقاضي حسين عبد الرحمن العزي وممثل الادعاء القاضي عبد الله حسن وأمين سر الشعبة القاضي عبد السلام عباد محاكمة ما يسمى بخلية الخائن عمار عفاش والمكونة من 8 متهمين.

وأعضاء الخلية هم:

– الخائن عمار محمد عبد الله صالح عفاش.. فار من وجه العدالة.

– عادل محمد يحيى يعيش 41 سنة.. عقيد في جهاز الامن القومي سابقا يسكن حدة في الأمانة.. سجين.

– خالد احمد صالح فرج 35 سنة.. مساعد في جهاز الامن القومي سابقا . مرافق عمار عفاش يسكن شارع خولان.. سجين.

– عدنان حميد علي فرج 30سنة ملازم ثاني في الأمن القومي سابقا.

– محمد محمد احمد العمري 29 سنة مساعد في الامن القومي سابقا.. يسكن التحرير.. سجين.

– محمد عبد الوهاب محمد سعيد الذيفاني 34 سنة نقيب في جهاز الامن القومي سابقا.. يسكن محافظة عمران.. سجين.

– محمد عوض محمد يعيش 24 سنة بدون عمل.. يسكن حارة السلام الأمانة..سجين.

– محمد مرشد دريب الحباري 34 سنة.. ملازم أول في الامن القومي سابقا.. يسكن شعوب.. سجين.

وتتهم النيابة العامة المذكورين بأنهم خلال الفترة من 25 / 3/ 2015 الى 18/11 /2018 في دائرة اختصاص النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة بالأمانة بأن المتهمين الأول والرابع والسادس والثامن افشوا اسرارا من اسرار الدفاع عن البلاد وذلك بأن استغلوا عملهم في جهاز الامن القومي سابقا وأخذوا منه خفيتا نسخة من جميع الهردات الخاصة بالمعلومات الدفاعية والأمنية والسياسية والدبلوماسية والمكاتيب والمحررات والوثائق الرسمية وخرائط المصالح العامة.

فيما بقية المتهمين جميعا سخروا انفسهم في المساس باستغلال الجمهورية اليمنية واعانة العدوان والتخابر معه وامداده بالمعلومات والاحداثيات عبر المتهم الأول الذي يقوم بدوره بأرسال المعلومات الى غرفة عمليات العدوان في السعودية بقصد الاستعانة بها في جرائم العدوان على بلادنا.

وكان حكما ابتدائيا قد صدر بالاعدام تعزيرا على عمار عفاش وعادل محمد يحيى يعيش وخالد احمد صالح فرج وعدنان حميد على فرج ومحمد عبد الوهاب سعيد الذيفاني ومحمد عوض محمد يحيى يعيش ومحمد مرشد جريب الحباري ومصادرة جميع أموال المحكوم عليهم العقارية والمنقولة الموجودة داخل الجمهورية اليمنية وخارجها وتوريدها الى خزينة الدولة.