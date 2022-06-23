اللجنة العسكرية الوطنية تسلم الأمم المتحدة الملاحظات على مقترح فتح الطرق بتعز

أكد مصدر مسؤول في اللجنة العسكرية الوطنية ماء اليوم الخميس، أن اللجنة قامت بتسليم الامم المتحدة الملاحظات على المقترح الأممي لفتح الطرق في تعز وبعض المحافظات اليمنية.

واشار المصدر إلى ان الرد تضمن الاستعداد لفتح الطرق وفقا لمراحل، على ان تبدأ المرحلة الاولى بفتح طريقين فورا، ومن ثم تواصل اللجان النقاش برعاية اممية لاستكمال البقية وفقا لما سيتم الاتفاق عليه.

على أن تكون الطرق التي تم الإتفاق عليها:

الطريق الأولى تتضمن (فتح طريق صالة – ابعر – الصرمين – الدمنة – الحوبان – خط صنعاء)

والطريق الثاني طريق لحج-عدن(الشريجة- كرش- الراهدة – الحوبان – خط صنعاء).

وأوضح المصدر أنه بعد إتمام المرحلة الأولى تواصل اللجان النقاش برعاية اممية لاستكمال البقية وفقا لما سيتم الاتفاق عليه.