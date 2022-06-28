اعلن مايسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا، الثلاثاء، رفضه مخرجات اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الرياض الرئاسي والمبعوث الدولي في تمرد واضح على السلطة الموالية للعدوان والتي يشكل جزء منها.

وقال المتحدث بإسم المجلس، علي الكثيري، بأن الانتقالي يتمسك بضرورة فتح طرق الجنوب مع الشمال كشرط للسير في اية مفاوضات قادمة، مشيرا إلى أن أي اتفاق لا يتضمن هذه الطرق فلا يعني المجلس.

وكان الكثيري يعلق على اعلان رشاد العليمي رفضه الانتقال إلى ملفات اخرى قبل فتح طرق تعز .

ويضاف ملف الطرق إلى ملفات عدة شائكة تشهد خلافات داخل اروقة “المجلس الرئاسي” وتنذر بتفككه.