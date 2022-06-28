وجهت سلطنة عمان ومصر، الثلاثاء، رسالة قد تشكل صدمة بالنسبة للفصائل الموالية للإمارات والتي تتحرك باتجاه تنفيذ الانفصال كأمر واقع جنوب اليمن.

جاء ذلك في أعقاب لقاء جمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بسلطان عمان طارق بن هيثم على هامش زيارة السيسي لمسقط..

وأفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية بأن اللقاء تطرق لملف اليمن، مشيرة إلى تأكيد الطرفان على أهمية تنسيق الجهود لدعم وحدة واستقرار وسيادة اليمن ومؤسساتها وصولا إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معانة الشعب وتلبي طموحاته.

واعتبر الطرفان إنهاء الحرب على اليمن يمثل أهمية قصوى لاستقرار المنطقة والبحر الأحمر.

وتأتي زيارة السيسي عقب لقائه بقادة خليجين زاروا القاهرة مؤخرا وابرزهم ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الاماراتي، ما يشير إلى مساعي مصر لتقديم مقترحات جديدة لتمديد الهدنة خصوصا في ظل التهديدات الأخيرة التي أطلقتها القيادة في صنعاء.

وتأكيد البلدان في ختام بيانهما على دعم وحدة اليمن قد يشكل رسالة للانتقالي الذي يواصل تحركاته لفرض الانفصال خصوصا في المناطق الشرقية وتحديدا الحدودية مع عمان.