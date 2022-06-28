بثت كتائب “القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، مشاهد للجندي في جيش الاحتلال هشام السيد في أسره لديها.

وظهر في الفيديو الأسير من أصول عربية هشام السيد، ويظهر أنه يعاني من تدهور كبير في حالته الصحية. ووضع جهاز تنفس صناعي على وجه السيد.

وكانت القسام أعلنت أمس الإثنين، عن تدهور طرأ على صحة أحد اسرى الإسرائيليين لديها، حيث جاء ذلك في تغريده للناطق باسم الكتائب أبو عبيدة.

وقال أبو عبيدة: “نعلن عن تدهورٍ طرأ على صحة أحد أسرى العدو لدى كتائب القسام، وسننشر خلال الساعاتِ القادمة بإذن الله ما يؤكد ذلك”.

وتحتفظ حركة حماس بالجنديين “أورون شاؤول” و”هدار غولدين” بعد أسرهما خلال حرب صيف 2014، و”أبرا منغستو” وهشام السيد، بعدما دخلا القطاع في ظروف غامضة في سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول من العام ذاته.