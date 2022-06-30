غادرت اللجنة العسكرية الوطنية الخاصة بمناقشة خروقات الهدنة الأممية ومراقبة وقف إطلاق النار وفتح الطرقات، اليوم الخميس العاصمة صنعاء، متوجهة إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في الجولة الجديدة من المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة.

حيث كان في وداع اللجنة، بمطار صنعاء الدولي رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء الركن عبدالله الحاكم ونائب وزير الخارجية حسين العزي.

وأشار رئيس اللجنة اللواء الركن يحيى عبدالله الرزامي إلى أن اللجنة ستناقش مع الأطراف المعنية مسألة الخروقات العسكرية وفتح الطرقات.

وعبر اللواء الرزامي عن أمله في أن تسهم المناقشات في إيجاد حلول مرضية تخفف من معاناة اليمنيين، مجدداً التأكيد على حرص الجانب الوطني على خيارات السلام والتعاطي الإيجابي وفقاً لاتفاق الهدنة الانسانية والعسكرية.