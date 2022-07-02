عاجل الآن.. بلاغ هام لجميع المواطنين بمكافأة ملايين لمن يدلي بمعلومات هامة (التفاصيل)

أعلن محور تعز التابع للمرتزقة تخصيصه مكافأة مالية كبيرة تصل إلى 3 ملايين ريال يمني لمن يدلي بأي معلومات تقود إلى استعادة الدبابة المسروقة.

وكان مصدر عسكري في محور تعز اتهم مقاتلي صنعاء بسرقة دبابة من داخل المحور واقتيادها إلى منطقة مجهولة.

وقال المصدر إن دبابة عسكرية نوع “تي 72” روسية الصنع، فقدت من المعسكر وعقب تتبع الحادثة وبالتعاون مع الجهات الأمنية اتضح أن مقاتلي صنعاء تقف وراء الحادثة وهي من خططت لتنفيذ هذه السرقة.

وأهاب المصدر بكافة المواطنين في المناطق المحتلة الى إبلاغ الجهات الأمنية في حال توفر أي معلومة لديهم عن الدبابة المفقودة والعناصر المتورطة بعملية السرقة.