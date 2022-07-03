الصناعة والتجارة: قريبا احلال 30 سلعة محلية بدل المستوردة في عدة قطاعات

عقد اجتماع في صنعاء اليوم اجتماع برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة أحمد محمد الشوتري لمناقشة اعداد الخطة التنفيذية لمشاريع الروية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة للعام 1444هـ.

وفي الاجتماع أكد نائب وزير الصناعة والتجارة أهمية تنفيذ مشاريع الرؤية الوطنية وفق الأولويات وحشد الإمكانيات اللأزمة لتنفيذها. وشدد على سرعة اعداد المصفوفة الخاصة باحلال 30 سلعة محلية مقابل السلع المستوردة وتحديد المدة الزمنية لذلك مع استيعاب إمكانيات المنتجين المحليين ومتطلبات السوق المحلية.

وتطرق الى دور وزارة الصناعة والتجارة في تنمية الصناعات وإحلال السلع المستوردة والسعى بالتحول بالسلع الوطنية نحو الاكتفاء الذاتي وتنمية الصناعات النسيجية والمدنية الخفيفة. ولفت إلى ضرورة الاهتمام بالمناطق الصناعية وتطوير وتحديث التشريعات وتأهيل الكوادر بالوزارة في الجانب التقني والمالي والفني بالإضافة الى تعزيز الرقابة على المخزون الاستراتيجي من المخزون الغذائي.

حضر الاجتماع رئيس وحدة التخطيط بالمكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية حمدي الشرجبي ورئيس المكتب الفني في الوزارة منذر الشرجبي ومدير عام التخطيط محمد الليث وعضو وحدة التخطيط بالمكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية الدكتورة فتحية العلايا.