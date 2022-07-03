جامعة صنعاء تعلن فتح القبول والتنسيق في جميع كلياتها للعام الجامعي 1444هـ

أعلنت جامعة صنعاء عن فتح باب التنسيق والقبول في جميع كليات الجامعة الطبية والهندسية والعلوم التطبيقية والإدارية والإنسانية في النظامين العام و الموازي والنفقة الخاصة للعام الجامعي 1444 هـ الموافق 2022م-2023م.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور القاسم عباس، أن السياسة العامة للتنسيق والقبول للعام الجامعي 1444هـ اعتمدت فتح البوابة الالكترونية http:// oasyemen.net في وقت واحد لجميع الأنظمة الدراسية وتحديد موعد 31 من يوليو الجاري إغلاق البوابة الإلكترونية على أن يبدأ العام الجامعي الجديد في الأول من محرم القادم.

وأهاب بجميع الطلاب الراغبين للالتحاق بإحدى كليات الجامعة بسرعة التنسيق واختيار التخصصات المرغوب الالتحاق بها والموضحة في البوابة الالكترونية وترتيبها حسب الأولوية حيث لا يمكن السماح بتعديل الترتيب بعد سداد رسوم التنسيق.

وأوضح الدكتور القاسم أن اختبارات القبول والمفاضلة على مقاعد كلية الطب البشري في النظام العام ستبدأ في الـ17 من شهر ذي الحجة وتستمر يومين، يليها اختبار القبول لمقاعد المختبرات والتمريض العالي في 21 من ذي الحجة، والأسنان في الـ18 من ذي الحجة، والصيدلة، في 20 من ذي الحجة، والطب البيطري في الـ 30 من ذي الحجة، وكذا امتحان القبول في كلية الهندسة في 22 من ذي الحجة، وبقية الكليات يتم مراجعة البوابة الإلكترونية وموقع الجامعة.