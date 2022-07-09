أكتب ما تريد البحث عنه هنا

مقالات مشابهة

المشهد الدوليمميزة

أكثر من 150 ألف مصل يؤدون صلاة #عيد_الأضحى_المبارك في رحاب المسجد الأقصى

10

أدى نحو 150 ألف مصل فلسطيني صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وبدأ توافد المصلين منذ ساعات الفجر إلى المسجد من أنحاء مدينة القدس، ومن أراضي عام 1948، ومن محافظات الضفة الغربية، ورددوا تكبيرات العيد، وهم يدخلون ويخرجون بأفواج كبيرة من المسجد وإليه، عبر بوابات البلدة القديمة، وفي أزقتها، حيث امتلأت ساحاته بالمصلين مع بدء الصلاة، فيما أدى المبعدون والمبعدات عن الأقصى بقرارات الاحتلال صلاة العيد قرب المسجد.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية أنه منذ ساعات الصباح الباكر، انتشرت قوات من شرطة الاحتلال الاسرائيلي في محيط البلدة القديمة بالقدس وأزقتها، وأوقفت عددا من الشبان على أبواب الأقصى، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت بعضهم من الدخول.

كما أدّى آلاف المواطنين الفلسطينيين في الخليل، اليوم السبت، صلاة عيد الأضحى المبارك في الحرم الإبراهيمي الشريف، رغم قيود وحواجز سلطات الاحـتلال الإسرائيلي والإغلاقات المستمرة.

وقال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة بعد تأديته صلاة العيد في الحرم: “رغم قيود الاحتلال واستمرار انتهاكاته واعتداءاته الساعية لتهويد الحرم وتغيير معالمه، إلا أننا سنبقى صامدين على أرضنا، وسنؤدي صلاتنا في مسجدنا الإسلامي الخالص، رغم أنف الاحتلال”.

و دعا أبو سنينة المواطنين الفلسطينيين إلى ضرورة تكثيف تواجدهم في الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة، لحمايتهما .

وأشار إلى أن أداء آلاف المواطنين صلاة العيد في الحرم يشكل أكبر صفعة لخطط الاحـتلال الرامية إلى تهويده.

إضاءة على الأمس، ومرور على "ما تراه العين" وصنع تصوّر لغدٍ كما يطمح القراء أن يكون.

التصنيفات

جديد المشهد

الرئيس المشاط يؤدي صلاة عيد الأضحى بجامع الشعب بالعاصمة صنعاء

أخبار وتقارير
أدى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي...
اقرأ المزيد

الـسـعوديـة تستغل يوم عرفة للتحول من الوهابية إلى “الإبراهيمية”

زوايا وآراء
يبدو أن الـسـعوديـة تصر على أن تستغل سيطرتها على...
اقرأ المزيد

أمـريـكـا الأولى عالميًا بعدد الجرائم: السلاح يقتل 110 مواطنين يوميًا

زوايا وآراء
أمـريـكـا دائمًا هي الحدث، إن لم يكن احتلالًا أو...
اقرأ المزيد