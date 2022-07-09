الرئيس المشاط يؤدي صلاة عيد الأضحى بجامع الشعب بالعاصمة صنعاء

أدى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى صباح اليوم مع جموع المصلين بجامع الشعب بالعاصمة صنعاء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وتبادل فخامة الرئيس، ومعه عدد من قيادات الدولة، التهاني بهذه المناسبة الدينية الجليلة .. معبراً عن اعتزازه بالمشاعر الجياشة لكل أبناء الشعب اليمني بحلول عيد الأضحى، متمنياً من الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الشعب اليمني بالمزيد من التطور والرخاء وعلى الأمة العربية والإسلامية بالمزيد من الوحدة والعزة والقوة.

ودعا الجميع إلى جعل هذه المناسبة الدينية العظيمة محطة لتعزيز الألفة والمحبة و أعمال الخير والتقرب إلى الله في ميادين البر والتقوى والتعاون والتكافل وإبراز المثل والقيم الراقية التي تتجلى في نفس المؤمنين.