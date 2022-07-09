أكتب ما تريد البحث عنه هنا

مقالات مشابهة

أخبار وتقاريرمميزة

الرئيس المشاط يؤدي صلاة عيد الأضحى بجامع الشعب بالعاصمة صنعاء

25

أدى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى صباح اليوم مع جموع المصلين بجامع الشعب بالعاصمة صنعاء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وتبادل فخامة الرئيس، ومعه عدد من قيادات الدولة، التهاني بهذه المناسبة الدينية الجليلة .. معبراً عن اعتزازه بالمشاعر الجياشة لكل أبناء الشعب اليمني بحلول عيد الأضحى، متمنياً من الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الشعب اليمني بالمزيد من التطور والرخاء وعلى الأمة العربية والإسلامية بالمزيد من الوحدة والعزة والقوة.

ودعا الجميع إلى جعل هذه المناسبة الدينية العظيمة محطة لتعزيز الألفة والمحبة و أعمال الخير والتقرب إلى الله في ميادين البر والتقوى والتعاون والتكافل وإبراز المثل والقيم الراقية التي تتجلى في نفس المؤمنين.

إضاءة على الأمس، ومرور على "ما تراه العين" وصنع تصوّر لغدٍ كما يطمح القراء أن يكون.

التصنيفات

جديد المشهد

أكثر من 150 ألف مصل يؤدون صلاة #عيد_الأضحى_المبارك في رحاب المسجد الأقصى

المشهد الدولي
أدى نحو 150 ألف مصل فلسطيني صباح اليوم، صلاة...
اقرأ المزيد

الـسـعوديـة تستغل يوم عرفة للتحول من الوهابية إلى “الإبراهيمية”

زوايا وآراء
يبدو أن الـسـعوديـة تصر على أن تستغل سيطرتها على...
اقرأ المزيد

أمـريـكـا الأولى عالميًا بعدد الجرائم: السلاح يقتل 110 مواطنين يوميًا

زوايا وآراء
أمـريـكـا دائمًا هي الحدث، إن لم يكن احتلالًا أو...
اقرأ المزيد