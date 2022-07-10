هدنة وحشية للنظام السعودي.. 17 شهيداً وجريحاً بنيران حرس الحدود السعودي في صعدة

استشهد وأصيب 17 شخصاً، اليوم، بنيران حرس الحدود السعودي في محافظة صعدة في خرق جديد للهدنة الإنسانية والعسكرية.

وأوضح مصدر محلي في المحافظة أن 17 شخصاً سقطوا بين شهيد وجريح بنيران حرس الحدود، مشيراً إلى أنه تم نقلهم إلى مستشفى رازح.

ولفت المصدر إلى أن معظم الجرحى في حالة خطيرة.

واستهجن المصدر هذه الجريمة التي جاءت رغم استمرار الهدنة المعلنة برعاية الأمم المتحدة.

يشار إلى أن عدد الضحايا من المدنيين في مناطق محافظة صـعـدة الحدودية قد بلغ 283 قتيلا و1200 جريحا منهم 217 من جنسيات أخرى”، فيما بلغ اجمالي الشهداء والجرحى من النساء 27 امرأة.