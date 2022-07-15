وكالة رويترز: السعودية تعتزم فتح مجالها الجوي أمام الطيران الصهيوني

ذكرت وكالة رويترز اليوم الخميس ان السعودية تعتزم فتح مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية التي تشغلها الخطوط الجوية للكيان الصهيوني.

وقالت رويترز نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية “ستسمح المملكة أيضا برحلات طيران مستأجرة مباشرة من إسرائيل للمسلمين الذين يعيشون هناك ويريدون أداء فريضة الحج.

حيث تقبل المملكة العربية السعودية حاليا الحجاج المسلمين القادمين من إسرائيل إلى مكة عبر دول ثالثة”. واشارت الوكالة إلى أنه سيتم الإعلان عن القرار خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية نهاية الأسبوع الجاري.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن،قد قال في وقت سابق من اليوم الخميس، إنه سيكون أول رئيس أمريكي يسافر مباشرة من الاراضي التي يحتلها الكيان الصهيوني إلى مدينة جدة السعودية.

وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، يوم الخميس الماضي، أن الحكومة الصهيونية طلبت من السعودية السماح برحلات جوية مباشرة إلى مكة المكرمة للراغبين في أداء فريضة الحج.

ونقلت الصحيفة عن عيساوي فريج، وزير التعاون الإقليمي للكيان الصهيوني، أنه طلب من المملكة السماح برحلات جوية مباشرة من مطار تل أبيب للراغبين في أداء فريضة الحج إلى مكة المكرمة.

وأكدت الصحيفة العبرية أن مسؤولين في حكومة الاحتلال سعوا للحصول على إذن سعودي للسماح لشركات طيران الاحتلال بالتحليق فوق الأراضي السعودية إلى وجهات آسيوية.

وفي سياق متصل، قالت المبعوثة الأمريكية الخاصة لمحاربة معاداة السامية ديبورا ليبستات، إن “السعودية تغيرت كثيرا فيما يتعلق بنظرتها وتعاملها مع اليهود”.

ووصل بايدن إلى الاراضي المحتلة من قبل الكيان الصهيوني، أمس الأربعاء،وخلال جولته الشرق أوسطية، التي تستمر حتى الـ 16 من تموز/ يوليو الجاري، سيزور بايدن إضافة إلى الاراضي المحتلة، الضفة الغربية والمملكة العربية السعودية، لعقد قمة مع زعماء الدول الخليجية وكل من مصر والأردن والعراق، في جدة.