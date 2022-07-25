تحالف العدوان يحتجز سفينة بنزين جديدة

أعلنت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي احتجز سفينة نفطية جديدة، في خرق جديد للهدنة المعلنة.

وقال الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل، اليوم الاثنين، إن تحالف العدوان احتجز سفينة البنزين “أُحد” التي تحمل أكثر من 31 ألف طن ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة، بالرغم من تفتيشها وحصولها على تصريح من الأمم المتحدة.

وندد المتوكل بصمت وتواطؤ الأمم المتحدة التي لم تتخذ أي إجراء إيجابي للحد من القرصنة البحرية لتحالف العدوان.

وذكر أن استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية والتي وصلت إلى خمس سفن، يضاعف من معاناة أبناء الشعب اليمني.