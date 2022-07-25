أكتب ما تريد البحث عنه هنا

مقالات مشابهة

أخبار وتقاريرجرائم العدوان

إصابة 6 أطفال بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في حجة

0
إصابة 6 أطفال بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في حجة
إصابة 6 أطفال بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في حجة

أصيب ستة أطفال، اليوم الاثنين، جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بمحافظة حجة.

وأفاد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بإصابة 6 أطفال نتيجة انفجار ‎قنبلة عنقودية من مخلفات الغارات الجوية، أثناء رعيهم للأغنام، في بني حسن بمديرية عبس.

ولفت المركز إلى أنه تم تسجيل عدد 8 أطفال ضحايا جراء القنابل العنقودية، خلال الخمسة الأيام الماضية في مديرية عبس، ليرتفع إجمالي عدد الضحايا في المديرية الى 14 ضحية ما بين شهيد وجريح.

يشار إلى أن المركز سجل سقوط عشرات الضحايا جراء انفجار مخلفات العدوان من الألغام والقنابل العنقودية خلال الشهر الجاري، بسبب عدم سماح العدوان بدخول الأجهزة اللازمة لتطهير المناطق الموبوءة.

إضاءة على الأمس، ومرور على "ما تراه العين" وصنع تصوّر لغدٍ كما يطمح القراء أن يكون.

التصنيفات

جديد المشهد

تحالف العدوان يحتجز سفينة بنزين جديدة

أخبار وتقارير
أعلنت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي...
اقرأ المزيد

مطالبات بوقف الانتهاكات في السجون السعودية وإبطال حد الحرابة بحق القاصرين

المشهد الدولي
طالبت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، النيابة العامة في...
اقرأ المزيد

رئيس اللجنة الطبية العليا: نحتاج رحلة جوية يوميا لمدة عام لإنقاذ حياة آلاف المرضى

أخبار وتقارير
أكد رئيس اللجنة الطبية العليا الدكتور مطهر الدرويش أن...
اقرأ المزيد