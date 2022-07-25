إصابة 6 أطفال بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في حجة

أصيب ستة أطفال، اليوم الاثنين، جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بمحافظة حجة.

وأفاد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بإصابة 6 أطفال نتيجة انفجار ‎قنبلة عنقودية من مخلفات الغارات الجوية، أثناء رعيهم للأغنام، في بني حسن بمديرية عبس.

ولفت المركز إلى أنه تم تسجيل عدد 8 أطفال ضحايا جراء القنابل العنقودية، خلال الخمسة الأيام الماضية في مديرية عبس، ليرتفع إجمالي عدد الضحايا في المديرية الى 14 ضحية ما بين شهيد وجريح.

يشار إلى أن المركز سجل سقوط عشرات الضحايا جراء انفجار مخلفات العدوان من الألغام والقنابل العنقودية خلال الشهر الجاري، بسبب عدم سماح العدوان بدخول الأجهزة اللازمة لتطهير المناطق الموبوءة.