في نشرة إنذارية.. الأرصاد يتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء

أوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء أن حالة عدم الاستقرار في الأجواء لا تزال تسود معظم محافظات الجمهورية، محذرا المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول.

وتوقع المركز في نشرة إنذارية اطلع عليها موقع “المسيرة نت” هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية والبَرَدِ أحياناَ على محافظات (المهرة، حضرموت، شبوة، أبين والبيضاء) وتمتد إلى إجزاء من محافظتي (مأرب والجوف).

كما توقع هطول أمطار متفاوتة الغزارة يصحبها الرعد أحياناَ على المرتفعات الجبلية لمحافظات (لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، المحويت، حجه، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة)

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال.

فيما تكون الرياح الموسمية شديدة تتراوح سرعتها ما بين (30 – 40 عقدة) في أرخبيل سقطرى ومن (15 – 25 عقدة) على خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحذر المركز المواطنين في المحافظات المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول والاحتماء من العواصف الرعدية، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية نتيجة للأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة، وكذلك الانـهيارات للمنازل والحصون الطينية والانزلاقات الصخرية في الطرقات والمنحدرات الجبلية.