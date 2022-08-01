كشف رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى التوصل إلى اتفاق يفضي بإطلاق جزء من الأسرى.

وقال المرتضى، اليوم الاثنين، في تغريدة لهُ في تويتر إنه “تم الانتهاء من جولة مفاوضات على ملف الأسرى في العاصمة الأردنية عمّان وتم تثبيت جزء من أسماء الأسرى المتفق على إطلاق سراحهم”.

وعبّر عن أمله أن تعمل الأمم المتحدة على عقد جولة قريبة لاستكمال بقية الخطوات الميدانية لإطلاق سراح جميع الأسرى الذين شملهم الاتفاق.