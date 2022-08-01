طالب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل بإدخال فرق طبية عبر مطار صنعاء نظرا لعدم قدرة الكثير من المرضى على تحمل نفقات العلاج في الخارج.

وأوضح المتوكل لـ “المسيرة” اليوم الاثنين، أن تحالف العدوان استخدم ورقة قطع الرواتب في استقطاب نحو 70% من الكوادر الطبية وتهديد استمرارية القطاع الطبي العام.

وأشار إلى أن احتياج القطاع الطبي هو الفتح الكامل لمطار صنعاء وميناء الحديدة.

وأكد أن الأورام والتشوهات الجنينية تتصدر قائمة الأمراض في اليمن ونعزي ذلك إلى تأثيرات القصف المكثف وطول فترة الحصار.

ونوه بأن فتح مطار صنعاء محوري بالنسبة لوصول معدات طبية نوعية والأدوية المبردة التي يمنع العدوان دخولها عبر المطار ومن غير الممكن نقلها عبر منافذ برية أو بحرية.