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أخبار وتقاريرالمشهد الصحافي

الإعلام الأمريكي: مصرع زعيم تنظيم القاعدة الوهابي أيمن الظواهري بطيران مسير أمريكي في أفغانستان (المهمة انتهت)

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مصرع زعيم تنظيم القاعدة الوهابي أيمن الظواهري
مصرع زعيم تنظيم القاعدة الوهابي أيمن الظواهري

قال مراسل وكالة “أسوشيتد برس” على موقع تويتر”، صباح اليوم الثلاثاء، إن غارة أمريكية قتلت زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، نهاية الأسبوع الماضي، في أفغانستان.

وبذلك تكون مهمة أيمن الظواهري قد انتهت مثله مثل بن لادن والزرقاوي والبغدادي مثله مثل العواجيز هادي الخائن والجنرال علي محسن الأحمر كذلك.

وبعد مصرع أدوات نصارى الغرب الاستعماري ويهود تل ابيب يكون الاستثمار السياسي خصيصاً بالداخل الامريكي لمصلحة أوباما أو ترامب، واليوم بايدن بزيادة الشعبية ولهدف انتخابي بولاية ثانية أو عند تجديد انتخابات الكونجرس في شهر نوفمبر القادم 2022م، وهكذا يستثمرون التكفير الوهابي الاخواني السلفي كادوات قاتلة أحياء أو صرعى أموات.

إضاءة على الأمس، ومرور على "ما تراه العين" وصنع تصوّر لغدٍ كما يطمح القراء أن يكون.

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