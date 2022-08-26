موعد المباراة وأفضل تعليق.. رابط بث مباشر لمباراة اليمن وتونس في كأس العرب للناشئين 2022م

تنطلق المباراة المرتقبة بين منتخبي اليمن وتونس للناشئين اليوم الجمعة 26 أغسطس 2022 ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس العرب للناشئين 2022 في تمام:

الساعة 16:00 بتوقيت موريتانيا وغرينتش.

والساعة 17:00 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

الساعة 18:00 مساءا بتوقيت ليبيا ومصر والأردن والسودان.

والساعة 19:00 مساءا مكة المكرمة واليمن والعراق وسوريا.

وتنقل المباراة عدد من القنوات اليمنية بالإضافة لقنوات العراقية الرياضية والرابعة الرياضية، السعودية الرياضية 3 ودبي الرياضية ونايل سبورت المصرية.

كما تنقل المباراة عدد من قنوات اليوتيوب وصفحات الفيسبوك عبر بث مباشر.

ويدخل منتخبنا الوطـني للناشئين مباراته الثانية والصعبة نسبياً أمام المنتخب التونسي باحثاً عن انتصاره الثاني لضمان التأهل لدور ربع النهائي ومواصلة صدارته للمجموعة، فيما يبحث المنتخب التونسي عن انتصاره الأول والهام لتفادي الخروج المبكر من البطولة بعد تعادله السلبي مع ليبيا في الجولة الأولى.

وكان قد استكمل منتخبنا الوطـني للناشئين تحضيراته لمواجهة تونس بعد خوضه البارحة حصة تدريبية أجري فيها بعض الجمل التكتيكية وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني الكابتن “محمد البعداني” ومساعده الكابتن “هيثم الأصبحي” ومدرب الحراس الكابتن “محمد نجاد”.