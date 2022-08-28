قريبا بأس 2 الجديدة تدخل الخدمة

أكد ناطق وزارة الداخلية العميد عبدالخالق العجري، أن مدرعة جديدة من فخر الصناعة المحلية تحت اسم “بأس 2” سيتم إزاحة الستار عنها ودخولها الخدمة في الأيام المقبلة.

ونقل موقع الإعلام الأمني عن العميد العجري القول” إن مدرعة بأس 2 تم صنعها محليا وتجهيزها بأحدث التقنيات والمعدات، ستكون رافداً لمساندة رجال الأمن ورادعا لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن”.

وأشار إلى أن المدرعة تأتي بعد عامين من تدشين العمل في مدرعات “بأس 1” التي أعلن عنها في ديسمبر 2020م .. مشيداً بجهود وحدة التصنيع الأمني، التي تأتي استجابة لتنفيذ توجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وتحقيقا لشعار الرئيس الشهيد صالح الصماد “يد تحمي .. ويد تنبي”.

كما أكد العميد العجري مضي وزارة الداخلية ماضية في تطوير وتصنيع المعدات الأمنية حتى تحقيق الاكتفاء الذاتي.