نهب النفط اليمني.. سفينة عملاقة تقترب من سواحل شبوة لنهب مليون برميل من النفط

أكد مصدر بوزارة النفط اليمنية اقتراب ناقلة نفط من ميناء النشيمة بمحافظة شبوة لنهب كميات ضخمة من النفط الخام اليمني.

وقال المصدر اليوم الثلاثاء، “إنه من المقرر أن يتم شحن الناقلة النفطية من ميناء النشيمة بقرابة مليون برميل من النفط الخام اليمني المنهوب”.

وأضاف أن الناقلة النفطية الكبيرة قادمة من الصين وحمولتها الإجمالية تقدر بـ105 آلاف طن من النفط الخام، موضحا أن عملية نهب النفط اليمني هذه من ميناء النشيمة تاتي في وقت تشهد محافظة شبوة أزمة وقود خانقة.

وتأتي هذه العملية ضمن مسلسل النهب المنظم من قبل العدوان ومرتزقته لعائدات النفط الخام وثروات اليمن، ومواصلتهم قطع مرتبات موظفي الدولة لأكثر من ست سنوات.

وكان مصدر خاص أكد في الـ 13 من أغسطس مغادرة السفينة العملاقة MARAN CANOPUS ميناء الضبة بمحافظة حضرموت، بعدما قامت بنهب ما يقارب مليوني برميل نفط خام.