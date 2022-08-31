الحريزي: لن نستسلم وسنحرر أرضنا من دنس الاحتلال

كشف الشيخ علي سالم الحريزي رئيس لجنة اعتصام المهرة عن العدو الحقيقي لليمن وشعبه. وقال الحريزي ان العدو الحقيقي هي السعودية والامارات التين تعملان ومنذ عهود سابقة على محاربة اليمن وشعبه.

واضاف الحريزي: لن نستسلم وارضنا سنستعيدها ننتصر أو نموت وستبقى أيادينا على الزناد واكفاننا في جعبنا وستبقى لحود قبورنا مفتوحة إلى أن ننتتصر فاما نعيش ملوك فوق أرضنا وأما نموت شهداء الحرية هدفنا والعزة نهجنا والكرامه فينا يمانية.

واكد رئيس لجنة اعتصام المهرة ان ما يسمى بالمجلس الرئاسي خائن ومرتهن للخارج ولا يمتلك قراره ولا يستطيع الاعتراض ناهيك عن أنه يخلف الدستور اليمني، وكل من يتلقون التعليمات والتوجيهات من الرياض وابوظبي هم عملاء بوضوح.

وكانت شهدت محافظة المهرة أمس تحركات شعبية واسعة لمواجهة القوات الأجنبية بالمحافظة، الوقوف خلف قيادتها الحكيمة برئاسة الشيخ علي سالم الحريزي.

جاء ذلك عقب اجتماع واسع لمشايخ القبائل نظمته لجنة اعتصام المهرة، لمناقشة المستجدات الطارئة التي تشهدها المحافظة، وعلى رأسها تصاعد التعزيزات الأمريكية البريطانية، وتحشيدات الفصائل الإماراتية المحتلة.

وقالت اللجنة في بيان: إنه بات من الضروري مواجهة القوات الأجنبية المنتشرة في السواحل والمواقع الحيوية للمحافظة، محذرةً من مساعٍ غربية لتنفيذ أعمال إنشائية عسكرية جديدة في المهرة.

ودعا البيان، جميع مشايخ قبائل المهرة للتحشيد والنفير العام للتصدي للتحركات الأجنبية، داعيا ما تسمى “قوات الانتقالي” سرعة وقف التحشيد تفاديا لتفجير معركة في المحافظة.

وأكدت لجنة الاعتصام السلمي في مديرية حصوين بمحافظة المهرة الوقوف خلف قيادتها الحكيمة برئاسة الشيخ علي سالم الحريزي.

يأتي استنفار قبائل المهرة، في إطار تصاعد حالة الغليان الشعبية في المحافظة ضد القوى والفصائل الأجنبية الغازية، التي تسعى لاستغلال مقومات وثروات المناطق الشرقية، ومضاعفة معاناة المواطنين.