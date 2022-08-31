نجاح تجربة زراعة الكيوي باليمن

نشر ناشطون صورا لفاكهة الكيوي بعد نجاح تجربة زراعتها في اليمن والتي كانت تستورد من الخارج وابسعارغالية جدا

وقال الناشطون ان فكاهة الكيوي اليمني وبعد نجاح زراعتها في محافظة صعدة هي الان في الاسواق وان الحبه منها ب ١٠٠ ريال بعد ان وصل سعر الحبه المستورد ٤٠٠ريال.

القيمة الغذائية للكيوي

تعد فاكهة الكيوي أحد الفواكه المشهورة بفوائدها الصحية العديدة، فقد وُجد أن حبة الكيوي مصدرًا جيدًا للعديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم.

فلنتعرف في ما يأتي على فوائد الكيوي الصحية، وفوائده للحامل، وقيمته الغذائية:

فوائد الكيوي الصحية

للكيوي العديد من الفوائد الصحية، وتتمثل فوائد الكيوي في ما يأتي:

تعزيز صحى الجهاز التنفسي: إن للكيوي دور فعال في تعزيز صحة الجهاز التنفسي، فقد وُجد أنه مساعد جيد في علاج الحالات الآتية:

ضيق التنفس. مرض الربو، حيث وُجد أن تناول 1- 2 حبة كيوي أسبوعيًا ساهم في تخفيف أعراض الربو.

السعال وخاصةً الليلي، فيمكن تناول حبة كيوي قبل النوم للتخلص من السعال الليلي.

تعزيز صحة العين

يحتوي الكيوي على مادة اللوتين (Lutein) الضرورية في حماية العين من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، فهو ضروري للحفاظ على سلامة العين.

كما يحتوي الكيوي على نسب جيدة من فيتامين أ (Vitamin A) المعروف طبيًا بقدرته على المساهمة في تحسين صحة العين، وقدرته على الوقاية من الإصابة بالعشى الليلي والتكنس البقعي عند كبار السن.

دعم عمل الجهاز الهضمي

من فوائد الكيوي أنه يعزز صحة الجهاز الهضمي، وذلك بسبب غناه بالألياف الغذائية التي لها دور مهم في الآتي:

تلين الفضلات. تسهيل حركة الامعاء.الوقاية من الامساك. تعزيز صحة القولون. الوقاية من البواسير.

كما وُجد أن في الكيوي بعض الأنزيمات التي تساعد في عملية هضم البروتينات في الجسم.

تقوية الجهاز الهضمي

يعد الكيوي مصدرًا غنيًا لمضادات الأكسدة القوية والتي تساعد في تحييد الجذور الحرة، والوقاية من السرطانات.

فالكيوي يحتوي على فيتامين ج (Vitamin C) الذي له دور كبير في تعزيز مناعة الجسم وتقويتها.

وقد وُجد أن للكيوي دور مساهم في حماية الحمض النووي للخلايا من التلف.

المساهمة في تقوية صحة القلب

من فوائد الكيوي أنه يساهم في الحفاظ على صحة القلب والشرايين، وتناوله قد يقلل من النوبات القلبية والسكتات الدماغية، ويعود السبب في قدرة الكيوي على ذلك هو احتوائه على الآتي:

الألياف الغذائية: حيث تساهم في خفض مستوى الكولسترول الضار، ورفع الكولسترول الجيد في الجسم.

البوتاسيوم: حيث ينظم عمل القلب ويساعد في ضبط ضغط الدم في الجسم.

الكروم: حيث يعمل على تنظيم ضربات القلب.

المساهمة في تحسين مستويات السكر في الدم، حيث يتميز الكيوي بأنه قليل السعرات ولا يحتوي على الكولسترول، وبهذا يكون الكيوي أحد الفواكه الرائعة والمناسبة لمرضى السكري.

كما أن احتواء الكيوي على الألياف الغذائية جعله فعال في إبطاء عملية امتصاص السكريات من الجهاز الهضمي.