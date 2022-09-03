عاجل الآن.. شركة النفط اليمنية بصنعاء تنشر كشف المحطات العاملة ليوم غد الأحد وتحدد أوقات الدوام

عاجل الآن.. شركة النفط اليمنية بصنعاء تنشر كشف المحطات العاملة ليوم غد الأحد وتحدد أوقات الدوام

نشرت شركة النفط اليمنية بصنعاء، كشف بـ أسماء محطات البنزين العاملة في محطات الشركة #بأمانة_العاصمة_والمحافظات ليوم الأحد 04 سبتمبر 2022م.

وأكدت الشركة أن اوقات الدوام تبدأ في الفترة الصباحية من 8 صباحا إلى 12 ظهرا والفترة المسائية من 2 عصرا إلى 6 مساء.

وأضافت: للإبلاغ عن المخالفات يرجى التواصل برقم الشكاوى :- 8001700 شركة النفط اليمنية.