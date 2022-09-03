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أخبار وتقارير

عاجل الآن.. شركة النفط اليمنية بصنعاء تنشر كشف المحطات العاملة ليوم غد الأحد وتحدد أوقات الدوام

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https://youtu.be/bHi2Gx04MpY
رسمياً.. شركة النفط حكومة المرتزقة تعلن عن تسعيرة جديدة للمشتقات البترولية تصل 15 ألف

عاجل الآن.. شركة النفط اليمنية بصنعاء تنشر كشف المحطات العاملة ليوم غد الأحد وتحدد أوقات الدوام

عاجل الآن.. شركة النفط اليمنية بصنعاء تنشر كشف المحطات العاملة ليوم غد الأحد وتحدد أوقات الدوام

نشرت شركة النفط اليمنية بصنعاء، كشف بـ أسماء محطات البنزين العاملة في محطات الشركة #بأمانة_العاصمة_والمحافظات ليوم الأحد 04 سبتمبر 2022م.

وأكدت الشركة أن اوقات الدوام تبدأ في الفترة الصباحية من 8 صباحا إلى 12 ظهرا والفترة المسائية من 2 عصرا إلى 6 مساء.

وأضافت: للإبلاغ عن المخالفات يرجى التواصل برقم الشكاوى :- 8001700 شركة النفط اليمنية.

إضاءة على الأمس، ومرور على "ما تراه العين" وصنع تصوّر لغدٍ كما يطمح القراء أن يكون.

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