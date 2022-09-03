بالفيديو اعترافات قاتل القاضي الحمران.. بهذه الطريقة حدث مالم يكن بالحسبان

كشفت وزارة الداخلية، اليوم، عن تفاصيل القبض على المشتبه بهم بارتكاب جريمتي اختطاف وقتل القاضي محمد أحمد حمران.

وذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد عبدالخالق العجري، في بلاغ تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبا)، أنه -فور تلقي البلاغ بجريمة اختطاف القاضي حمران عند الساعة الرابعة والنصف من مساء الأربعاء الماضي- قام رجال الشرطة بالتعاون مع جهاز الأمن والمخابرات بإجراءات البحث والتحري والمتابعة حتى تمكنوا من تحديد مكان الخاطفين في منطقة حدة بالأمانة.

وأضاف أنه -عند وصول رجال الشرطة بصحبة النيابة المختصة (جنوب شرق) والنيابة الجزائية- قاموا بمداهمة وكر الخاطفين، ووجدوا جثة القاضي محمد حمران ملقية على الأرض وعليها آثار طلقات رصاص في الرأس، كما تمكنوا من إلقاء القبض على الاشخاص الذين كانوا متواجدين في المنزل.

وأوضح متحدث الداخلية أنه -من خلال جمع الاستدلالات واعترافات المشتبه بهم بالقضية- تم اختطاف القاضي حمران بعد خروجه من منزله الكائن في حي الاصبحي، واقتياده بعد ذلك إلى أحد المنازل في منطقة حدة، ومن ثم قام الخاطفين بقتله أثناء وصول رجال الشرطة ومحاصرة المنزل.