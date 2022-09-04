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مركز الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات

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مركز الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات
سقوط أمطار غزيرة على العاصمة صنعاء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.
الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات

وقال المركز في نشرته الجوية إنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مع عواصف رعدية أحياناً على المرتفعات الغربية لمحافظات حجة، عمران، ريمة، المحويت، تعز، إب، لحج والضالع، وأجزاء متفرقة من غرب محافظات صعدة، صنعاء و ذمار.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة مع عواصف رعدية أحيانا على أجزاء من السواحل الغربية لمحافظات حجة، الحديدة، تعز ولحج. كما يُتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء، أبين، شبوة.

وحسب المركز ستكون الرياح شديدة السرعة في أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 20 – 40 عقدة . ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان وضربات البرق ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية نتيجة هطول الأمطار وتشكل الضباب والسحب المنخفضة.

كما نبه من اضطراب البحر وارتفاع الموج في أرخبيل سقطرى. وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي إب : 24.0 ملم، الحديدة – الكدن : 9.4، تعز : 3.0، المهرة صرفيت : 0.3، كما هطلت أمطار بعضها غزيرة خارج نطاق محطات الرصد.

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